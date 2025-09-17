 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se avanza en la creación de un Fondo de Garantías Provincial

Esto, a los fines de que emprendedores, pymes y empresas puedan acceder a distintos créditos de forma ágil y sencilla. Contará con el apoyo del CFI.

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

El Gobierno provincial trabaja en la creación de un Fondo de Garantías para potenciar a los emprendedores, pymes, mipymes, y grandes empresas, facilitando el acceso a créditos de forma ágil y sencilla. Este proyecto, que impulsará el crecimiento económico, contará con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Para ello, se reunieron los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Murillo; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo; el subsecretario de Industria, Nicolás Sivila; el consultor de Fondos de Garantías, Sergio Pereda; y la coordinadora financiera del Ministerio de Gobierno, Natalia Suppa.

Durante el encuentro, Pereda compartió la experiencia del FoGaPam, el fondo creado en La Pampa, destacando cómo este tipo de iniciativas posibilitan el acceso al financiamiento bancario y al mercado de capitales, incentivan la producción y la inversión, y fomentan la inclusión financiera de distintos sectores. 

La propuesta sostiene que el fondo provincial funcionará como un fideicomiso, administrado por una fiduciaria que recepcionará las solicitudes de garantía de los interesados para luego facilitar su acercamiento al sistema financiero. Se dará prioridad a aquellos proyectos que potencien la productividad en Salta. 

También participaron en la reunión el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Javier Solá; la responsable de la Unidad Operadora Provincial del CFI en Salta, Milagros Róvira; la coordinadora del CFI en Salta, Valentina Romano Falcón; y uno de los integrantes de la Oficina de Presupuesto Provincial, José Rivas. 

AM840

FM96.9

