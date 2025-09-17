 imagen

Buscando Señales

Conducción: Arnaldo Lopez

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se registraron cerca de 27 mil multas con cámaras móviles en los últimos nueve meses

La Secretaría de Tránsito utiliza este recurso para detectar infractores al paso en las calles de la ciudad. Son cámaras que se ubican en el casco o en el pecho de los motoristas. Por día se labran entre 100 y 150 multas, mientras que al mes se confeccionan alrededor de 3 mil. 

Salta Hoy

17 / 09 / 2025

 

Con el objetivo de garantizar el orden en la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta lleva adelante distintas acciones y realiza operativos a diario.

En esta oportunidad, se destaca que en los últimos nueve meses se confeccionaron alrededor de 27 mil infracciones con las cámaras móviles. Se utiliza este recurso para detectar infractores al paso en las diferentes calles del municipio. Son cámaras que se ubican en el casco o en el pecho de los motoristas.

Al día se labran entre 100 y 150 multas, mientras que al mes se registran cerca de 3 mil.

«Estamos cumpliendo con el pedido de los vecinos, quienes nos solicitaron controlar el estacionamiento en doble fila, más que nada en algunas instituciones. Lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos todos los días y vamos a multar a quien no cumpla las normas. Usamos las cámaras móviles porque es un método altamente efectivo», dijo Matías Assennato, secretario del área.

Desde Tránsito se remarca que continuarán trabajando con este tipo de operativos, buscando el orden y seguridad en los puntos más críticos de Salta.

