Rige alerta amarilla por tormentas en el sur provincial

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes en las zonas de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, desde las 18 hasta las 00 horas.

Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados por los canales oficiales, evitar actividades al aire libre y extremar precauciones en la circulación vehicular.

