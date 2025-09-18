Tragedia en una obra en construcción: Un operario de 29 años murió al caer de un andamio

Dos trabajadores cayeron de un andamio de cuatro metros de altura, alrededor de las 15.30 de este miércoles.

Al llegar al lugar, la policía y el Samec confirmaron que un joven de 29 años había fallecido por la gravedad de las heridas.

El otro operario, de 45 años, fue trasladado al hospital San Bernardo con el diagnóstico de politraumatismo, pero se encuentra fuera de peligro.

Se están realizando las pericias para determinar si se cumplían las normas de seguridad en la obra.

La justicia investiga las circunstancias del accidente y el testimonio del trabajador herido será clave para esclarecer lo sucedido.