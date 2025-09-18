Proveedores de Tolar, un paso adelante
La Cámara Regional de Proveedores Mineros de Tolar Grande en Salta obtuvo su personería jurídica, un paso crucial que legítima su operación y su impacto social en la Puna salteña.
18 / 09 / 2025
Este importante instrumento legal fue entregado por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, de la provincia de Salta marcando un antes y un después para la organización y su rol en la Puna.
Santos Casimiro, presidente de la Cámara dialogó con Radio Salta.