EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Proveedores de Tolar, un paso adelante

La Cámara Regional de Proveedores Mineros de Tolar Grande en Salta obtuvo su personería jurídica, un paso crucial que legítima su operación y su impacto social en la Puna salteña. 

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este importante instrumento legal fue entregado por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, de la provincia de Salta marcando un antes y un después para la organización y su rol en la Puna. 

Santos Casimiro, presidente de la Cámara dialogó con  Radio Salta.

 

AM840

FM96.9

