 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El próximo sábado se inaugura el Paseo Ex Palúdica

El nuevo espacio ubicado en Paseo Güemes y Vicente López se recuperó a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el lugar se construyeron caminerías, se instalaron bancos y luminarias y un sistema de riego por goteo y aspersión. Además, se trabaja en la restauración de los edificios internos. 

El predio ahora cuenta con veredas internas, sectores con adoquines recuperados de las calles, bancos y cestos papeleros, nuevas luminarias y parquización.

Es importante destacar que esta nueva plaza conectará la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el monumento al Gral. Güemes; será un gran corredor verde para los vecinos y visitantes.

“Será un nuevo espacio dedicado a la cultura y esparcimiento”, indicó Ariana Benavides, coordinadora de Cultura Activa.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO