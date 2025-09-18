El próximo sábado se inaugura el Paseo Ex Palúdica
El nuevo espacio ubicado en Paseo Güemes y Vicente López se recuperó a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia.
En el lugar se construyeron caminerías, se instalaron bancos y luminarias y un sistema de riego por goteo y aspersión. Además, se trabaja en la restauración de los edificios internos.
El predio ahora cuenta con veredas internas, sectores con adoquines recuperados de las calles, bancos y cestos papeleros, nuevas luminarias y parquización.
Es importante destacar que esta nueva plaza conectará la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el monumento al Gral. Güemes; será un gran corredor verde para los vecinos y visitantes.
“Será un nuevo espacio dedicado a la cultura y esparcimiento”, indicó Ariana Benavides, coordinadora de Cultura Activa.