El próximo sábado se inaugura el Paseo Ex Palúdica

En el lugar se construyeron caminerías, se instalaron bancos y luminarias y un sistema de riego por goteo y aspersión. Además, se trabaja en la restauración de los edificios internos.

El predio ahora cuenta con veredas internas, sectores con adoquines recuperados de las calles, bancos y cestos papeleros, nuevas luminarias y parquización.

Es importante destacar que esta nueva plaza conectará la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el monumento al Gral. Güemes; será un gran corredor verde para los vecinos y visitantes.

“Será un nuevo espacio dedicado a la cultura y esparcimiento”, indicó Ariana Benavides, coordinadora de Cultura Activa.