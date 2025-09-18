 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Está colapsado el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”

Es por la cantidad de perros que llegaron acompañando a las diferentes peregrinaciones del Milagro.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Muchos de ellos se encuentran en hogares provisorios junto a los trabajadores del Centro por falta de lugar en los caniles. 

Piden que observen las fotografías que aparecen en las redes sociales de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta para que sus dueños los busquen, caso contrario serán dados en adopción.

“En total tenemos 60 animales, 33 de ellos llegaron junto a las Peregrinaciones”, comentó Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones.

Mencionó a la protagonista de una fotografía que aparece en la edición de Diario El Tribuno de hoy. Se trata de una perrita de porte muy pequeño color negro llamada “Chiqui”. “Es muy compañera y espera un hogar”, dijo.

Los interesados en recuperar su mascota o en adoptar pueden dirigirse al Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha del barrio Don Emilio. Los perros entregados están castrados, vacunados contra la rabia y desparasitados.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO