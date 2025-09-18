Está colapsado el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”

Muchos de ellos se encuentran en hogares provisorios junto a los trabajadores del Centro por falta de lugar en los caniles.

Piden que observen las fotografías que aparecen en las redes sociales de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta para que sus dueños los busquen, caso contrario serán dados en adopción.

“En total tenemos 60 animales, 33 de ellos llegaron junto a las Peregrinaciones”, comentó Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones.

Mencionó a la protagonista de una fotografía que aparece en la edición de Diario El Tribuno de hoy. Se trata de una perrita de porte muy pequeño color negro llamada “Chiqui”. “Es muy compañera y espera un hogar”, dijo.

Los interesados en recuperar su mascota o en adoptar pueden dirigirse al Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha del barrio Don Emilio. Los perros entregados están castrados, vacunados contra la rabia y desparasitados.