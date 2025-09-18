Seguridad vial: En unos días llegan las cámaras para la Circunvalación

“Además servirá para control interno porque había denuncias de pedido de supuestas coimas”, confirmó por Radio Salta, Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.

Por otro lado, confirmó que la Secretaría de Tránsito utiliza cámaras que se ubican en el casco o en el pecho de los motoristas para registrar infracciones de tránsito.

El sistema se realiza desde hace 9 meses contabilizando las 3 mil multas por mes.

Por día se labran entre 100 y 150 multas, mientras que al mes se confeccionan alrededor de 3 mil.

Por otro lado confirmó que se colocarán en breve nuevas cámaras o tótems de control en diferentes puntos de la Ciudad.