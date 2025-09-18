Seguridad vial: En unos días llegan las cámaras para la Circunvalación
Los dispositivos controlarán el exceso de velocidad en una vía que presenta gran cantidad de accidentes de tránsito con víctimas fatales.
Salta Hoy
18 / 09 / 2025
“Además servirá para control interno porque había denuncias de pedido de supuestas coimas”, confirmó por Radio Salta, Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta.
Por otro lado, confirmó que la Secretaría de Tránsito utiliza cámaras que se ubican en el casco o en el pecho de los motoristas para registrar infracciones de tránsito.
El sistema se realiza desde hace 9 meses contabilizando las 3 mil multas por mes.
Por día se labran entre 100 y 150 multas, mientras que al mes se confeccionan alrededor de 3 mil.
Por otro lado confirmó que se colocarán en breve nuevas cámaras o tótems de control en diferentes puntos de la Ciudad.