Enseñan a confeccionar “Ropa y Accesorios para tu Mascota”

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Enseñan a confeccionar “Ropa y Accesorios para tu Mascota”

Las clases se brindan en el CIC “Julio César Armella” de Villa Asunción. El próximo encuentro será el miércoles 24 de septiembre de 11 a 13 hs. Los interesados en participar podrán hacerlo comunicándose al 387 226 6133.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad, a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad y la Escuela de Emprendedores, continúa con la formación de oficios en diferentes barrios.

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) “Julio César Armella” de Villa Asunción se brinda el taller para confeccionar “Ropa y Accesorios para tu Mascota”.

La capacitación se da en el marco del programa “La Escuela en los barrios”. La próxima clase será el 24 de septiembre de 11 a 13 hs. junto a la profesora Patricia Vilte.

Los vecinos que deseen participar y reservar un lugar podrán comunicarse al 4341330 o por WhatsApp al 387 226 6133.

Es importante señalar que el CIC brinda apoyo a los vecinos que se acercan de manera espontánea. De lunes a viernes hay actividades sociales, deportivas y culturales, talleres con rápida salida laboral y servicios para toda la familia.

 

AM840

FM96.9

