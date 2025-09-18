Enseñan a confeccionar “Ropa y Accesorios para tu Mascota”

La Municipalidad, a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad y la Escuela de Emprendedores, continúa con la formación de oficios en diferentes barrios.

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) “Julio César Armella” de Villa Asunción se brinda el taller para confeccionar “Ropa y Accesorios para tu Mascota”.

La capacitación se da en el marco del programa “La Escuela en los barrios”. La próxima clase será el 24 de septiembre de 11 a 13 hs. junto a la profesora Patricia Vilte.

Los vecinos que deseen participar y reservar un lugar podrán comunicarse al 4341330 o por WhatsApp al 387 226 6133.

Es importante señalar que el CIC brinda apoyo a los vecinos que se acercan de manera espontánea. De lunes a viernes hay actividades sociales, deportivas y culturales, talleres con rápida salida laboral y servicios para toda la familia.