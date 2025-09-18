Más de 100 niños fueron capacitados como pequeños promotores en Educación Vial

La Subsecretaría de Seguridad Vial trabaja activamente para el fortalecimiento de conocimientos sobre Educación Vial en alumnos de nivel primario mediante jornadas que se desarrollan en establecimientos educacionales.

Más de 100 niños, pertenecientes a 5° y 6° de la escuela 4691 "Almirante Cristóbal Colón" participaron de juegos temáticos, donde ejercieron el rol del peatón en la vía pública, vivenciaron las experiencias sobre las faltas de respeto a las normas viales y elaboraron mensajes preventivos entre otras actividades.

La capacitación estuvo a cargo del equipo de formadores de la Subsecretaría de Seguridad Vial, junto a la participación de las docentes y directivos del establecimiento.

