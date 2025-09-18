 imagen

Llega a zona sudeste la jornada “Fortalece tu Salud”

Un equipo de profesionales médicos brindará atención gratuita este viernes, 19 de septiembre, en el horario de 9 a 12, en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de San Benito. La atención será por orden llegada. 

18 / 09 / 2025

 

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de la jornada integral denominada “Fortalece tu Salud” que se realizará este viernes 19 de septiembre de 9 a 12 en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de San Benito.

Se contará con la atención de profesionales médicos, enfermeros, nutricionistas, se brindará servicio de vacunación, consejería sexual y asesoramiento para personas con discapacidad. También se ofrecerá asesoramiento previsional y jurídico.

Para quienes deseen acceder a estos servicios, la atención será por orden de llegada. Para más información comunicarse al 3872266200 o acercarse hasta el CIC San Benito ubicado sobre Avda. Discépolo y Mors, en zona sudeste.

