Se fortalecerá el acompañamiento a quienes buscan terminar el secundario

Tras una reunión entre el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, se resolvió realizar un seguimiento a quienes se anotaron en el programa para terminar el secundario.

Las más de 1000 personas que se inscribieron en julio de este año ya están finalizando sus estudios gracias al programa implementado de manera conjunta entre la Municipalidad y la Provincia.

Durante el encuentro, también se diagramaron las próximas fechas de inscripción, que luego serán informadas, destinadas a los salteños que aún no pudieron completar el secundario ni registrarse en la primera etapa.

Los requisitos para acceder al programa son:

– Presentar el pase del colegio, escuela o institución a la que asistieron hasta el último año cursado

– En caso de haber finalizado únicamente la primaria, presentar la constancia de finalización de estudios primarios

Tanto el Ministerio como la Municipalidad se comprometieron a abrir nuevas instancias de inscripción en las próximas semanas, para que todos los salteños tengan la oportunidad de completar la secundaria. Se recuerda que se ofrece la posibilidad de cursar en modalidad presencial o virtual, adaptándose a las necesidades de cada estudiante.