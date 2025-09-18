Ya se notificaron 75 casos de leishmaniasis visceral canina en lo que va del año

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 36, comprendida entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre.

Enfermedades zoonóticas

Se han notificado nueve casos de leishmaniasis visceral canina, producida por el parásito Leishmania infantum, en la provincia durante la última SE. De ellos, 7 se registraron en San Martín, 1 en General Güemes y 1 en Capital.

El acumulado en 2025 es de 75 casos, siendo San Martín el departamento más afectado con el 82% de los casos positivos.

Esta enfermedad se puede transmitir a otros canes y a las personas por la picadura de un insecto (flebótomo volador muy pequeño, parecido a un mosquito) que previamente ha ingerido sangre de un perro infectado con parásitos.

Al ser picados, los perros infectados se convierten en reservorios de la enfermedad y pueden volver a ser picados por otros flebótomos que seguirán diseminando la leishmaniasis. Los perros también pueden adquirir el parásito ya sea por vía sexual o desde las madres hacia sus crías a través de la placenta.

Para prevenirla, es aconsejable castrar al perro, sea macho o hembra; evitar el traslado de los caninos a zonas con presencia del insecto vector o, en caso de realizarlo, colocar pipeta que contenga Permetrina 50% más Imidacloprid 10% o collar con Deltametrina 4%. Si la persona vive en ciudades con presencia del vector, además de la pipeta y el collar, se puede rociar la cucha del animal con esos productos.

Además, hasta la SE 36 se registraron las siguientes enfermedades zoonóticas:

*No hubo casos de araneismo. Acumulado: 9 casos

*Se ha notificado un caso de picadura de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 333 casos.

*Se han notificado 19 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 11 en Capital, 5 en San Martín y 3 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 602 casos.

*Hubo un caso de ofidismo, de la especie Yarará, en el departamento Orán. Acumulado: 58 casos

*Se registró un caso de brucelosis. Acumulado: 5 casos

*Se notificaron dos casos de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 31 casos.

*No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

*No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

*No hubo casos de leptospirosis.

*No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos

Enfermedades inmunoprevenibles

No se han notificado casos de coqueluche en el año.

Se registraron 3 casos de varicela. El acumulado anual es de 358.

Se han confirmado 3 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 101 casos.

No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 25 casos.

No hubo casos de sarampión.

No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 21 casos

No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

*Se han notificado dos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 28 casos.

*No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

*No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

*No se notificaron casos de micosis profunda.

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 36. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 38 fueron descartados.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

*Enfermedades Tipo Influenza: 377 casos – Acumulado: 19.629

*Bronquiolitis en menores de 2 años: 175 casos – Acumulado: 8069

*Neumonía: 135 casos – Acumulado: 7284

*COVID-19: Hubo 8 nuevos casos - Acumulado: 199

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 100 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

*Salmonelosis: Se ha notificado un caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 23.

*Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 2 casos.

*Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Diarrea aguda: se registraron 1101 casos en la SE 36. El acumulado de casos es de 41.126