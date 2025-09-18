Continúa la obra pluvial en la calle Vicario Toscano y Obispo Romero

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa trabajando en la calle Vicario Toscano, entre Av. Yrigoyen y Obispo Romero, ejecutando tareas de reconstrucción del desagüe pluvial y las conexiones domiciliarias.

Los trabajos consisten en la instalación de nuevas cañerías ya que las preexistentes presentaban pérdidas que erosionaron el suelo generando hundimientos en la calzada. Ante ello, se debió demoler la calzada existente y excavar la zona para proceder al recambio.

Actualmente, los trabajos subterráneos ya finalizaron en la calle Toscano entre Avda. Hipólito Yrigoyen y Obispo Romero por lo que la calzada de hormigón ya fue reconstruida en su totalidad.

No obstante, las obras continúan en la bocacalle de Toscano y Romero por lo que el tránsito se encuentra totalmente cortado en la zona; al igual que en la intersección de Yrigoyen y Toscano, donde no está permitido por el momento girar hacia la derecha.

Los trabajos demandarán aproximadamente 45 días más, por esto se solicita a los conductores utilizar vías alternativas.