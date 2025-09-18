Continúa la obra pluvial en la calle Vicario Toscano y Obispo Romero

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúa la obra pluvial en la calle Vicario Toscano y Obispo Romero

Los trabajos consisten en la reconstrucción del desagüe pluvial y las conexiones de las cañerías para una mejor captación del agua de lluvia y la domiciliaria. En la primera cuadra de la calle Toscano ya se colocó el nuevo hormigón en la calzada. El tránsito se encuentra cortado. 

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa trabajando en la calle Vicario Toscano, entre Av. Yrigoyen y Obispo Romero, ejecutando tareas de reconstrucción del desagüe pluvial y las conexiones domiciliarias.

Los trabajos consisten en la instalación de nuevas cañerías ya que las preexistentes presentaban pérdidas que erosionaron el suelo generando hundimientos en la calzada. Ante ello, se debió demoler la calzada existente y excavar la zona para proceder al recambio.

Actualmente, los trabajos subterráneos ya finalizaron en la calle Toscano entre Avda. Hipólito Yrigoyen y Obispo Romero por lo que la calzada de hormigón ya fue reconstruida en su totalidad.

No obstante, las obras continúan en la bocacalle de Toscano y Romero por lo que el tránsito se encuentra totalmente cortado en la zona; al igual que en la intersección de Yrigoyen y Toscano, donde no está permitido por el momento girar hacia la derecha.

Los trabajos demandarán aproximadamente 45 días más, por esto se solicita a los conductores utilizar vías alternativas.

