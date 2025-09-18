Un nuevo mural embellece la rotonda de Limache

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un nuevo mural embellece la rotonda de Limache

La obra de arte fue llevada a cabo por el artista Haro Galli. El trabajo llevó más de 15 días de ejecución y tiene 150 metros de largo. Se realizó en el marco del Plan de Muralismo del municipio.

Salta Hoy

La Municipalidad de Salta continúa impulsando el Plan de Intervenciones Artísticas y Muralismo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de embellecer el espacio público.

El gran puente de más de 2400 m2 de la rotonda de Limache cuenta con nuevos murales de cuatro grupos de artistas:

*Del lado este al sur cuenta con la intervención de Heber Artazar temática peregrinos y símbolos del Milagro, entre ellos la peregrina Damiana Luzco.

*Del lado este al norte, el grupo artístico Santa Chamba, ya está finalizando su mural con temática de animales peregrinos y compañeros de los salteños.

*Del lado oeste al norte, Ian Cubei, está trabajando un mural con temática homenaje a nuestros héroes de Malvinas.

*Y del lado oeste al sur, Emilio Haro Galli e hijos, realizaron su mural con temática de peregrinos, fe y creencias populares.

El trabajo de este último llevó más de 15 días de ejecución y tiene 150 metros de largo. 

El artista, junto a su hijo «Sacha», expresaron su felicidad por trabajar en esta obra de arte, donde buscaron homenajear justamente a los peregrinos que llegan año tras año a la ciudad, movilizados por la fe.

También hay espacios en el mural en donde se homenajea a distintas profesiones y se destaca a los Héroes de Malvinas.

Esta iniciativa pone en valor el talento de artistas visuales locales, quienes aportan su mirada y creatividad para transformar los espacios y fortalecer los lazos entre ciudadanos.

La Municipalidad recuerda que este tipo de murales se seguirán efectuando en diferentes zonas de la ciudad, buscando recuperar los espacios y ponerle un tinte distintivo a cada uno de ellos.

Sobre el artista:

En esta ocasión, se convocó al reconocido artista Emilio Haro Galli. Con más de 50 años de trayectoria.

Haro Galli se percibe como un artista popular, y, ciertamente, todo su trabajo refleja, desde la cerámica, la pintura, el mural y el grabado, la simpleza de la vida, las alegrías y tristezas del pueblo y también sus luchas. Ha expuesto su obra en espacios visuales de Holanda, Italia, Alemania y España, También en Bolivia y Perú, además de innumerables espacios de Argentina. Su obra forma parte ya del imaginario popular norteño. Su temática es siempre la vida cotidiana de los pueblos.

