El Teatro Municipal se colmará de música y solidaridad

La Agencia Cultura Activa acompaña el 5to Encuentro de Talentos: “Salta Récord” Solidario. En esta oportunidad, con el lema “Todo por Juancito Aybar”, se busca brindar apoyo a un niño de 8 años, “el gigante del acordeón” que, junto a su familia, perdió su casa a causa de un incendio.

La actividad tendrá lugar este viernes 19 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el Teatro Municipal (Av. Paraguay 1240). Es organizado por “Salta Récord” en conjunto con ADEMUS.

Sobre el escenario se presentarán niños artistas, quienes ofrecerán música, danza y canto en un gesto de esperanza y acompañamiento.

La entrada será un bono contribución, que además de colaborar con la familia, incluye la participación en importantes sorteos: una guitarra, artículos artesanales, electrodomésticos y más.

Las personas interesadas en adquirirlo podrán hacerlo comunicándose al siguiente número de teléfono: 387-2554069. Todo lo recaudado será entregado directamente a la madre de Juancito durante el evento.

El festival invita a toda la comunidad a sumarse, ya que cada aporte significa acompañar a Juancito y su familia en este difícil momento, transformando la fuerza del arte en un abrazo colectivo de esperanza y apoyo.