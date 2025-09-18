Museos Challenge: un reto para conectar identidad y cultura

 imagen

00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Museos Challenge: un reto para conectar identidad y cultura

Se lanzó el concurso #MuseosChallengeSalta, destinado a estudiantes secundarios promoción 2026 para promover la identidad cultural a través de TikTok.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, lanzó el Concurso Museos Salta Challenge, destinado a estudiantes de las Prepromo 2025, es decir, alumnos de 4º o 5º año según corresponda, de instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Educación Secundaria, de Educación Técnica y Formación Profesional y de Educación Privada del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El objetivo de la iniciativa es acercar a los jóvenes a los museos de la provincia mediante un lenguaje cotidiano para ellos: TikTok. Se busca que exploren el patrimonio cultural y se conviertan en creadores de contenido, transmitiendo de manera creativa qué los inspira y cómo se conectan con la diversidad cultural de Salta.

Las consignas son variadas, los participantes pueden optar por presentar un dato curioso de un museo en un minuto, adaptar un audio, meme o challenge viral a lo visto en la visita, como también expresar cómo un museo se vincula con su vida y comunidad.

Cada Prepromo podrá presentar un video de entre 30 y 60 segundos grabado en algún museo de la provincia, publicado desde una cuenta pública de TikTok. La publicación deberá incluir el hashtag #MuseosChallengeSalta, etiquetar la cuenta oficial @culturasalta y detallar en la descripción los datos de la promoción, la institución, el nombre del museo y el municipio. Además, por mensaje privado deberán enviar a la cuenta oficial los datos del titular de la cuenta, un teléfono de contacto y la cantidad de integrantes de la Prepromo.

No se admitirán videos ofensivos, discriminatorios o inapropiados. La Secretaría de Cultura se reserva el derecho de verificar identidades y la autenticidad de las interacciones, quedando excluidos aquellos que recurran a prácticas fraudulentas como uso de bots, compra de seguidores o suplantación de identidad.

El plazo de admisión se extenderá hasta el 26 de octubre de 2025. Se otorgarán tres premios: uno para una Prepromo de los municipios de la provincia, otro para la Prepromo de la Ciudad de Salta que más “likes” consiga, y un tercer premio para la Prepromo de cualquier municipio que obtenga el segundo mayor número de “likes”.

Los premios consisten en remeras de egresados para toda la Promo 2026 a los dos TikTok más votados y una bandera impresa con el logo de la Promo 2026 para el segundo video con más “likes” de la provincia. Más información en http://culturasalta.gov.ar/

AM840

FM96.9

