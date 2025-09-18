Museos Challenge: un reto para conectar identidad y cultura

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, lanzó el Concurso Museos Salta Challenge, destinado a estudiantes de las Prepromo 2025, es decir, alumnos de 4º o 5º año según corresponda, de instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Educación Secundaria, de Educación Técnica y Formación Profesional y de Educación Privada del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El objetivo de la iniciativa es acercar a los jóvenes a los museos de la provincia mediante un lenguaje cotidiano para ellos: TikTok. Se busca que exploren el patrimonio cultural y se conviertan en creadores de contenido, transmitiendo de manera creativa qué los inspira y cómo se conectan con la diversidad cultural de Salta.

Las consignas son variadas, los participantes pueden optar por presentar un dato curioso de un museo en un minuto, adaptar un audio, meme o challenge viral a lo visto en la visita, como también expresar cómo un museo se vincula con su vida y comunidad.

Cada Prepromo podrá presentar un video de entre 30 y 60 segundos grabado en algún museo de la provincia, publicado desde una cuenta pública de TikTok. La publicación deberá incluir el hashtag #MuseosChallengeSalta, etiquetar la cuenta oficial @culturasalta y detallar en la descripción los datos de la promoción, la institución, el nombre del museo y el municipio. Además, por mensaje privado deberán enviar a la cuenta oficial los datos del titular de la cuenta, un teléfono de contacto y la cantidad de integrantes de la Prepromo.

No se admitirán videos ofensivos, discriminatorios o inapropiados. La Secretaría de Cultura se reserva el derecho de verificar identidades y la autenticidad de las interacciones, quedando excluidos aquellos que recurran a prácticas fraudulentas como uso de bots, compra de seguidores o suplantación de identidad.

El plazo de admisión se extenderá hasta el 26 de octubre de 2025. Se otorgarán tres premios: uno para una Prepromo de los municipios de la provincia, otro para la Prepromo de la Ciudad de Salta que más “likes” consiga, y un tercer premio para la Prepromo de cualquier municipio que obtenga el segundo mayor número de “likes”.

Los premios consisten en remeras de egresados para toda la Promo 2026 a los dos TikTok más votados y una bandera impresa con el logo de la Promo 2026 para el segundo video con más “likes” de la provincia. Más información en http://culturasalta.gov.ar/