Levantaron el secreto de sumario y las partes accederán a las pruebas

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Levantaron el secreto de sumario y las partes accederán a las pruebas

La Justicia levantó el secreto de sumario en la causa sobre supuestas coimas en ANDIS por la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Argentina

18 / 09 / 2025

 

A casi un mes de la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se refirió a un presunto circuito de coimas desde el Ejecutivo en la compra de medicamentos, una fuente que investiga la causa confirmó a PERFIL que este jueves 18 de septiembre se levanta el secreto de sumario.

Los audios de Spagnuolo -que dio a conocer el canal de streaming Carnaval y el sitio Data Clave- se difundieron en la tarde del 19 de agosto. Esa misma semana, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante los tribunales federales de Comodoro Py al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles. La causa recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello que delegó la investigación al fiscal Franco Picardi.

Hasta ahora se sabe que están implicados Spagnuolo, su segundo, el también eyectado Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de un área clave en contrataciones y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y su padre, Eduardo, accionistas de la droguería Suizo Argentina.

El viernes último los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, que habían asumido la representación del ex funcionario a fines de agosto, renunciaron a la defensa. Adujeron “motivos personales”. Aráoz de Lamadrid había sido abogado de uno de los “arrepentidos” de la causa “Cuadernos”, Juan Carlos de Goycoechea, ex gerente de una constructora española y se especulaba con que Spagnuolo pudiera pedir a la Justicia ser tenido en cuenta con esa figura legal.

El viernes, día de la renuncia de los abogados, se supo que al ex titular de la ANDIS le encontraron en un allanamiento 80.000 dólares y 2000 euros sin declarar en una caja de seguridad del Banco Francés.

La semana pasada declaró ante la Justicia el consultor y fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, quien fue parte constitutiva de La Libertad Avanza y cuya esposa fue funcionaria de la ANDIS y renunció el año pasado. En tribunales, Cerimedo habría ratificado lo que dijo en un reportaje en Radio con Vos: que Spagnuolo le había contado hechos similares a los que se difundieron en los audios, sobre el destino de los fondos de la ANDIS.

El día después que se levante el secreto de sumario

Una vez que se levante el secreto de sumario, las partes podrán acceder al expediente, se conocerá quiénes están imputados y de qué delitos se los acusa y los querellantes podrán solicitar medidas de prueba. A principios de septiembre, el juez Casanello aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano, que en su presentación buscó despejar las dudas sobre el hecho de que la causa se haya originado mediante la filtración de audios de origen supuestamente ilegal: "Estos audios que han tomado estado público a través de medios de comunicación constituyen una 'notitia criminis' suficiente como para avanzar en una investigación penal".

Este martes, tras la cadena nacional del presidente Javier Milei en la que anunció el Presupuesto 2016 el lunes por la noche, el vocero Manuel Adorni volvió a las conferencias de prensa en Casa de Gobierno. Ante la consulta de un periodista, Adorni rechazó la veracidad de los audios filtrados de Spagnuolo. “El contenido de los audios es falso de punta a punta, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, si fueron editados o no”, afirmó. También este martes la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la presentación judicial que hizo en el fuero civil y comercial federal donde había logrado, mediante una resolución del juez Alejandro Maraniello, prohibir la difusión de los audios presentados por Carnaval Stream.

NOMBRE RAREIO