Salta alcanzó 21 medallas en los JADAR 2025

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta alcanzó 21 medallas en los JADAR 2025

La delegación salteña alcanzó un total de 21 preseas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo (JADAR 2025): 7 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Los logros llegaron en ajedrez, atletismo, karate, pentatlón moderno, béisbol 5, tiro deportivo y levantamiento de pesas.

Deportes

18 / 09 / 2025

 

La delegación de Salta cerró su participación en los JADAR 2025 disputados en Santa Fe. Con un total de 21 medallas, la provincia ratificó su protagonismo en el deporte de alto rendimiento nacional.

Detalle del Medallero Salteño

Oro (7)

Ajedrez

Pablo Ismael Acosta – Rápido 960 masculino
Pablo Ismael Acosta – Blitz 960 masculino
Equipo de Salta – Rápido 960 mixto por provincias

Atletismo

Milagros D’Amico – 100m llanos femenino-100m-llanos
Milagros D’Amico – Salto en largo femenino salto-largo

Karate

Luján Selena – Kumite femenino -68kg
Mariana Saldaño – Kata femenino

Plata (6)

Ajedrez

Pablo Ismael Acosta – IRT Rápido masculino
Equipo de Salta – Blitz 960 mixto por provincias
Equipo de Salta – IRT Rápido por provincias

Béisbol 5

Selección de Salta – Equipo mixto

Karate

Francisco Caliba – Kumite masculino +84kg

Levantamiento de Pesas

Nicolás Alejandro Barrera – categoría 60kg masculino

Bronce (8)

Ajedrez

Pablo Ismael Acosta – Blitz masculino
Karen Nerina Gaite – Blitz femenino
Karen Nerina Gaite – IRT Rápido femenino

Tiro Deportivo

Iván Cruz – 10m pistola de aire masculino
Pentatlón Moderno
Nerea Luna – Individual femenino

Atletismo

Maximiliano Díaz – Salto triple masculino

Karate

Lucas Rocabado – Kumite masculino -60kg
Jimena Arias – Kumite femenino +68kg

El secretario de Deportes, Ignacio García Bes, destacó:“El deporte salteño volvió a demostrar su calidad y su capacidad de competir al más alto nivel. Estos resultados reflejan el compromiso, la disciplina y el talento de nuestros atletas, que inspiran a toda la provincia.” Asimismo, remarcó“Cada medalla encierra una historia de esfuerzo personal y colectivo. Nos enorgullece ver a los deportistas salteños poner a la provincia en lo más alto del deporte argentino, siendo ejemplo para las nuevas generaciones, junto a entrenadores y familias que, incluso en contextos complejos, acompañan con su dedicación este camino de logros.”

El Gobierno de Salta celebra el esfuerzo de la delegación en los JADAR 2025 y la provincia se consolida como un polo deportivo de referencia en el país, reafirmando el compromiso de acompañar a los atletas en su desarrollo y en el orgullo de representar a Salta en lo más alto.

