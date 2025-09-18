Salta alcanzó 21 medallas en los JADAR 2025

La delegación de Salta cerró su participación en los JADAR 2025 disputados en Santa Fe. Con un total de 21 medallas, la provincia ratificó su protagonismo en el deporte de alto rendimiento nacional.

Detalle del Medallero Salteño

Oro (7)

Ajedrez

Pablo Ismael Acosta – Rápido 960 masculino

Pablo Ismael Acosta – Blitz 960 masculino

Equipo de Salta – Rápido 960 mixto por provincias

Atletismo

Milagros D’Amico – 100m llanos femenino-100m-llanos

Milagros D’Amico – Salto en largo femenino salto-largo

Karate

Luján Selena – Kumite femenino -68kg

Mariana Saldaño – Kata femenino

Plata (6)

Ajedrez

Pablo Ismael Acosta – IRT Rápido masculino

Equipo de Salta – Blitz 960 mixto por provincias

Equipo de Salta – IRT Rápido por provincias

Béisbol 5

Selección de Salta – Equipo mixto

Karate

Francisco Caliba – Kumite masculino +84kg

Levantamiento de Pesas

Nicolás Alejandro Barrera – categoría 60kg masculino

Bronce (8)

Ajedrez

Pablo Ismael Acosta – Blitz masculino

Karen Nerina Gaite – Blitz femenino

Karen Nerina Gaite – IRT Rápido femenino

Tiro Deportivo

Iván Cruz – 10m pistola de aire masculino

Pentatlón Moderno

Nerea Luna – Individual femenino

Atletismo

Maximiliano Díaz – Salto triple masculino

Karate

Lucas Rocabado – Kumite masculino -60kg

Jimena Arias – Kumite femenino +68kg

El secretario de Deportes, Ignacio García Bes, destacó:“El deporte salteño volvió a demostrar su calidad y su capacidad de competir al más alto nivel. Estos resultados reflejan el compromiso, la disciplina y el talento de nuestros atletas, que inspiran a toda la provincia.” Asimismo, remarcó“Cada medalla encierra una historia de esfuerzo personal y colectivo. Nos enorgullece ver a los deportistas salteños poner a la provincia en lo más alto del deporte argentino, siendo ejemplo para las nuevas generaciones, junto a entrenadores y familias que, incluso en contextos complejos, acompañan con su dedicación este camino de logros.”

El Gobierno de Salta celebra el esfuerzo de la delegación en los JADAR 2025 y la provincia se consolida como un polo deportivo de referencia en el país, reafirmando el compromiso de acompañar a los atletas en su desarrollo y en el orgullo de representar a Salta en lo más alto.