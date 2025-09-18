Mundial de Vóley: Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y está en 8avos de final

 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Mundial de Vóley: Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y está en 8avos de final

Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.

Deportes

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La selección argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 a su par de Francia y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, para obtener la primera posición en el Grupo C.

El encuentro comenzó de manera muy positiva para el combinado albiceleste, que sacó adelanto unos primeros dos sets complicadísimos ante los bicampeones olímpicos para imponerse por28-26 y 25-23 y tomar ventaja de 2-0.

Sin embargo, los galos reaccionaron rápidamente, ya que mejoraron muchísimo en la recepción y demostraron una contundencia tremenda en el ataque. Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20.

De esta manera, el partido y la clasificación a los octavos de final se tenía que definir en el quinto set, ya que Finlandia le había ganado a Corea del Sur, lo que le aseguró la clasificación pese a cualquier resultado entre Argentina y Francia.

En el tie-break final fue cuando los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

NOMBRE RAREIO