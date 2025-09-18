Salta es sede de un organismo federal donde todas las provincias tienen voz y voto

En un contexto nacional desafiante, Salta se convirtió en sede de la Comisión Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral, el único organismo en el país donde participan exclusivamente las 24 jurisdicciones argentinas: las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una con voz y voto igualitario.

La apertura de la ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Economía y Servicios Públicos Roberto Dib Ashur y el presidente de la Comisión Arbitral (COMARB), Luis María Capellano.

También participaron por la Provincia, la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros y la directora General de Rentas, Mercedes Uldry. De cada jurisdicción, formaron parte de la mesa los referentes de los organismos recaudadores.

El vicegobernador Marocco dio la bienvenida a los participantes y transmitió el saludo del gobernador Gustavo Sáenz, destacando la importancia del consenso en tiempos difíciles:

“Ayer vimos en el Congreso una clara muestra de que cuando hay voluntad de diálogo y grandeza para poner en segundo plano las banderías políticas, las provincias pueden llegar a acuerdos para defender los intereses y derechos de sus ciudadanos”, expresó.

Por su parte, el ministro Dib Ashur subrayó el carácter federal del encuentro: “Estamos todas las provincias argentinas, trabajando juntas en momentos en que el país necesita unión. Aquí coordinamos principalmente el impuesto a los ingresos brutos, que es provincial y federal, y también estrategias para combatir el comercio ilegal. Es un orgullo que Salta sea anfitriona de este espacio de cooperación”.

Finalmente, Capellano destacó el valor de la COMARB como espacio de equilibrio y diálogo: “Este es el único organismo verdaderamente federal, donde cada provincia tiene un voto sin importar su magnitud, y donde se trabaja activamente en la recaudación y administración de impuestos”.

Luego de los discursos, se realizó la entrega de reconocimientos a las autoridades provinciales y de la COMARB.

El encuentro reafirma el compromiso de las provincias de trabajar coordinadamente en materia fiscal, fortaleciendo el federalismo y promoviendo una gestión eficiente y equitativa para todo el país.