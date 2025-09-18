Salta es sede de un organismo federal donde todas las provincias tienen voz y voto

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta es sede de un organismo federal donde todas las provincias tienen voz y voto

La Comisión Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral reúne en Salta a representantes de las 24 jurisdicciones del país para coordinar políticas impositivas y fortalecer la cooperación fiscal entre provincias.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En un contexto nacional desafiante, Salta se convirtió en sede de la Comisión Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral, el único organismo en el país donde participan exclusivamente las 24 jurisdicciones argentinas: las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una con voz y voto igualitario.

La apertura de la ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Economía y Servicios Públicos Roberto Dib Ashur y el presidente de la Comisión Arbitral (COMARB), Luis María Capellano.

También participaron por la Provincia, la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros y la directora General de Rentas, Mercedes Uldry. De cada jurisdicción, formaron parte de la mesa los referentes de los organismos recaudadores.

El vicegobernador Marocco dio la bienvenida a los participantes y transmitió el saludo del gobernador Gustavo Sáenz, destacando la importancia del consenso en tiempos difíciles:

 “Ayer vimos en el Congreso una clara muestra de que cuando hay voluntad de diálogo y grandeza para poner en segundo plano las banderías políticas, las provincias pueden llegar a acuerdos para defender los intereses y derechos de sus ciudadanos”, expresó.

Por su parte, el ministro Dib Ashur subrayó el carácter federal del encuentro:  “Estamos todas las provincias argentinas, trabajando juntas en momentos en que el país necesita unión. Aquí coordinamos principalmente el impuesto a los ingresos brutos, que es provincial y federal, y también estrategias para combatir el comercio ilegal. Es un orgullo que Salta sea anfitriona de este espacio de cooperación”.

Finalmente, Capellano destacó el valor de la COMARB como espacio de equilibrio y diálogo: “Este es el único organismo verdaderamente federal, donde cada provincia tiene un voto sin importar su magnitud, y donde se trabaja activamente en la recaudación y administración de impuestos”.

Luego de los discursos, se realizó la entrega de reconocimientos a las autoridades provinciales y de la COMARB.

El encuentro reafirma el compromiso de las provincias de trabajar coordinadamente en materia fiscal, fortaleciendo el federalismo y promoviendo una gestión eficiente y equitativa para todo el país.

