Un solo frente electoral se registró para las elecciones de Rivadavia Banda Norte
Un solo frente electoral se registró para participar de las elecciones de Intendente y Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte. Las elecciones en el municipio se realizarán el 16 de noviembre próximo.
Salta Hoy
18 / 09 / 2025
“Primero los salteños” se denomina el frente registrado que está integrado por los siguientes partidos políticos: Partido Identidad Salteña – Pais; Partido Primero Salta; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Salteño, Memoria y Movilización Social, Unión Victoria Popular; Movimiento Libres del Sur; Partido FE, Partido Autonomista; Federal Alternativo Regional Organizado – Faro y Partido SI Salta Independiente.
En la elección del 16 de noviembre se habilitarán 9 establecimientos escolares donde funcionarán 30 mesas receptoras de votos. El padrón incluye a 8914 ciudadanos.