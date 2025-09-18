Un solo frente electoral se registró para las elecciones de Rivadavia Banda Norte

“Primero los salteños” se denomina el frente registrado que está integrado por los siguientes partidos políticos: Partido Identidad Salteña – Pais; Partido Primero Salta; Partido del Trabajo y la Equidad; Partido Frente Salteño, Memoria y Movilización Social, Unión Victoria Popular; Movimiento Libres del Sur; Partido FE, Partido Autonomista; Federal Alternativo Regional Organizado – Faro y Partido SI Salta Independiente.

En la elección del 16 de noviembre se habilitarán 9 establecimientos escolares donde funcionarán 30 mesas receptoras de votos. El padrón incluye a 8914 ciudadanos.