Hermandad Llanera

Trilogía de la Fe

Música Programada

La mejor selección musical.

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

SAETA estará presente en Potencia Salta 2025

Celebrando sus 20 años de gestión en el transporte de pasajeros del área Metropolitana, SAETA expondrá distintos elementos y fotografías donde se repasa brevemente la historia contemporánea del transporte en Salta. Además presentarán unidades último modelo recientemente incorporadas en los corredores 1, 5 y 8. 

18 / 09 / 2025

 

SAETA dirá presente desde este viernes en POTENCIA SALTA 2025 que, en su séptima edición, reunirá durante tres jornadas a empresas y emprendedores de distintos rubros. 

Celebrando sus 20 años de gestión en el transporte de pasajeros del área Metropolitana, SAETA expondrá distintos elementos y fotografías donde se repasa la historia contemporánea del transporte en Salta. Además, habrá actividades formativas para niños y se presentarán unidades último modelo recientemente incorporadas en los corredores 1, Tadelva; 5 Ale Hnos y 8 Ahynarca.

En el stand de SAETA, los usuarios también podrán realizar consultas sobre beneficios y realizar recarga de saldo. 

POTENCIA será inaugurada este viernes a las 17 horas permaneciendo abierta hasta las 22. La actividad se retomará tanto el sábado como el domingo de 10 a 22 hs en el Centro de Convenciones Salta. 

Las líneas que llegan hasta inmediaciones del Centro de Convenciones de Limache son: 1AB; 5B;TNS; 8TT; 8ABC y Metropolitanos con paradas en Rotonda del Peregrino (ex Rotonda de Limache) y Cofruthos.

