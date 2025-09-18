SAETA estará presente en Potencia Salta 2025

SAETA dirá presente desde este viernes en POTENCIA SALTA 2025 que, en su séptima edición, reunirá durante tres jornadas a empresas y emprendedores de distintos rubros.

Celebrando sus 20 años de gestión en el transporte de pasajeros del área Metropolitana, SAETA expondrá distintos elementos y fotografías donde se repasa la historia contemporánea del transporte en Salta. Además, habrá actividades formativas para niños y se presentarán unidades último modelo recientemente incorporadas en los corredores 1, Tadelva; 5 Ale Hnos y 8 Ahynarca.

En el stand de SAETA, los usuarios también podrán realizar consultas sobre beneficios y realizar recarga de saldo.

POTENCIA será inaugurada este viernes a las 17 horas permaneciendo abierta hasta las 22. La actividad se retomará tanto el sábado como el domingo de 10 a 22 hs en el Centro de Convenciones Salta.

Las líneas que llegan hasta inmediaciones del Centro de Convenciones de Limache son: 1AB; 5B;TNS; 8TT; 8ABC y Metropolitanos con paradas en Rotonda del Peregrino (ex Rotonda de Limache) y Cofruthos.