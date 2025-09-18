Equipos de lucha contra incendios controlaron focos ígneos en el Campo Militar

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Equipos de lucha contra incendios controlaron focos ígneos en el Campo Militar

Brigadistas de Defensa Civil junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Ejército Argentino trabajaron desde las primeras horas de la tarde en un amplio sector donde se registraron focos ígneos. No hubo personas lesionadas ni daños en viviendas.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, realizó una amplia intervención en la zona del Campo Militar, a raíz de varios focos de incendios de pastizales que afectaron el predio castrense.

Personal de la Brigada Forestal, cuarteles de Bomberos Voluntarios y equipos del Ejército Argentino participaron de la labor desplegada en distintos sectores con en el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas.

Las tareas operativas estuvieron supervisadas por el Subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el Director General del organismo, Gonzalo Rodriguez.

Además se contó con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial que realizaron un despliegue preventivo en calles y avenidas aledañas por la reducción de visibilidad en el lugar, con el apoyo de inspectores de la Secretaría de Tránsito municipal.

Autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil realizaron un relevamiento de las zonas afectadas verificando las tareas de remoción de cenizas y enfriamiento. Se afectó un total de 90 hectáreas

Se recomienda a la comunidad no quemar pastizales, residuos, hojas, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al 911.

NOMBRE RAREIO