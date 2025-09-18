Ganfeng Lithium presentó a Sáenz un nuevo proyecto de litio por US$2.000 millones

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Ganfeng Lithium presentó a Sáenz un nuevo proyecto de litio por US$2.000 millones

El proyecto, ubicado en Pozuelos–Pastos Grandes se desarrollará en tres fases y planea postularse para el RIGI. La empresa ya viene concretando inversiones en Salta con el Proyecto Mariana y con la planta industrial de General Güemes.

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El gobernador Gustavo Sáenz recibió en el Centro Cívico del Grand Bourg a directivos de la empresa Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de litio ubicado en Pozuelos–Pastos Grandes, que actualmente atraviesa la fase de participación ciudadana con la convocatoria a audiencia pública. 

La iniciativa prevé una inversión estimada de 2.000 millones de dólares en distintas etapas de desarrollo.

En el encuentro participaron Wang Xiaoshen, presidente de Ganfeng Lithium Group; Sam Pigott, presidente de Lithium Argentina AG; Jason Luo, presidente de Ganfeng Lithium Argentina; y Juan Martín Gilly, vicepresidente de la compañía en el país. Por la provincia, acompañaron al Gobernador, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos y la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini. 

Es importante destacar que la empresa viene concretando inversiones en Salta, con el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto Mariana, en la Puna, que recientemente ha concluido su fase de construcción y con el tratamiento de mineral en la planta industrial de General Güemes.

En cuanto al impacto económico y social, Ganfeng Lithium resaltó que sus operaciones en el país han generado más de 720 empleos directos, con un 89% de mano de obra local y una participación femenina que supera el 17%, incluyendo posiciones jerárquicas como vicepresidencias, gerencias y superintendencias. Además, la compañía mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo de proveedores locales y el acompañamiento a las comunidades.}

La secretaria de Minería, Romina Sassarini destacó que “la Empresa Ganfeng ya presentó los permisos necesarios para llevar adelante este proyecto, que actualmente se encuentra en la fase de participación ciudadana, es decir en la fase de audiencia pública,  ya con el informe técnico favorable de la Secretar de Minería,  Ambiente y Recursos Humanos, que son quienes entre otros organismos participan en esta evaluación”. Resaltó en este sentido el trabajo conjunto que, “entre el Gobierno, la Empresa y las comunidades originarias se viene realizando para que el proyecto se lleve a cabo de manera sustentable y sostenible”.

Resaltó además la importancia de este proyecto para consolidar la actividad minera en Salta. “Estamos orgullosos de que empresas como Ganfeng sigan eligiendo a nuestra provincia, entendiendo que se está volviendo una jugadora internacional y mundial muy importante con relación al litio y que, a pesar de la baja en el precio de este mineral,  se continúa consolidando esta actividad con inversiones tan importantes como ésta”.

Juan Martín Gilly, vicepresidente de la compañía en el país explicó que de este proyecto del que participan Ganfeng Lithium y Lithium Argentina “va a tener una producción estimada de carbonato de litio de 150.000 toneladas por año” por lo que agradeció al Gobierno provincial por su buena predisposición para avanzar en la concreción de este. “Agradecemos al Ministerio de la Producción y a la Secretaria de Minería, por todo el trabajo de sus equipos para hacer que los permisos avancen”, indicó.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO