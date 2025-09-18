 imagen

Intentaban huir con 175 kilos de marihuana tras advertir la presencia de los gendarmes

Los efectivos detuvieron a cuatro personas mientras se daban a la fuga en la localidad de Aguas Blancas. Se incautaron 139 paquetes con la droga, acondicionados en seis bultos, y dos armas de fuego. 

Salta Hoy

18 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Ayer, personal de la Sección "Agua Blanca" dependiente el Escuadrón 20 "Orán", y la Unidad de reconocimiento “Mosconi”, al realizar tareas de patrullaje a pie en una zona montuosa del sector denominado "La Quebrada del Chango", observaron a varias personas sentadas sobre bultos.

Los gendarmes dieron la voz de alto en nombre de la Institución, a fines de efectuar el control correspondiente, a lo que los ciudadanos respondieron con disparos de armas de fuego hacia el personal uniformado.

Ante este hecho, los funcionarios procedieron a repeler la agresión y aprehendieron a tres hombres de nacionalidad argentina y una mujer de nacionalidad boliviana durante la huida, detectando seis bultos que contenían 139 paquetes con una sustancia vegetal amarronada.

Integrantes de Criminalística y Estudios Forenses realizaron la prueba orientación Narcotest, arrojando resultado positivo de “cannabis sativa”, con un peso total de 175 kilos 378 gramos.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán orientó la detención de los involucrados y el secuestro del estupefaciente, como así también una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 compact pro (con cargador conteniendo cuatro municiones y una munición en recámara y una carabina calibre .22 MM (sin modelo y número de serie visible, con cargador conteniendo nueve municiones), 20 municiones (calibres .40 MM, .9 MM, .32 MM), entre otros elementos de interés para la causa.

