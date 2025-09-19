Riesgo extremo de incendios forestales en Salta

La zona más afectada por el riesgo es la ubicada en los departamentos de Anta y Rivadavia, luego le siguen sectores cercanos a Tartagal y por último al Valle de Lerma.

Por Radio Salta, Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil recordó que el riesgo para la jornada de hoy está dado por las altas temperaturas previstas junto a la baja humedad y la posibilidad de zonda.

“Se pide no encender ningún tipo de fuego”, mencionó.

Indicó, por otra parte, que se logró extinguir con éxito un incendio registrado ayer en los Campos del Ejército.

“Se quemaron 90 hectáreas de arbustos y árboles, sin heridos ni riesgo para las viviendas", indicó Vilchez.