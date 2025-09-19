Riesgo extremo de incendios forestales en Salta
El Servicio Nacional del Manejo del Fuego dependiente del Servicio Meteorológico Nacional advirtió en su página web que el riesgo por la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales es moderado, alto, muy alto, a extremo en todo el territorio provincial.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
La zona más afectada por el riesgo es la ubicada en los departamentos de Anta y Rivadavia, luego le siguen sectores cercanos a Tartagal y por último al Valle de Lerma.
Por Radio Salta, Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil recordó que el riesgo para la jornada de hoy está dado por las altas temperaturas previstas junto a la baja humedad y la posibilidad de zonda.
“Se pide no encender ningún tipo de fuego”, mencionó.
Indicó, por otra parte, que se logró extinguir con éxito un incendio registrado ayer en los Campos del Ejército.
“Se quemaron 90 hectáreas de arbustos y árboles, sin heridos ni riesgo para las viviendas", indicó Vilchez.