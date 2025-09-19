 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Riesgo extremo de incendios forestales en Salta

El Servicio Nacional del Manejo del Fuego dependiente del Servicio Meteorológico Nacional advirtió en su página web que el riesgo por la posibilidad de ocurrencia de incendios forestales es moderado, alto, muy alto, a extremo en todo el territorio provincial.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La zona más afectada por el riesgo es la ubicada en los departamentos de Anta y Rivadavia, luego le siguen sectores cercanos a Tartagal y por último al Valle de Lerma.  

Por Radio Salta, Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil recordó que el riesgo para la jornada de hoy está dado por las altas temperaturas previstas junto a la baja humedad y la posibilidad de zonda. 

“Se pide no encender ningún  tipo de fuego”, mencionó.

Indicó, por otra parte, que se logró extinguir con éxito un incendio registrado ayer en los Campos del Ejército.

“Se quemaron 90 hectáreas de arbustos y árboles, sin heridos ni riesgo para las viviendas", indicó Vilchez.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO