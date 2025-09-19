El conductor ebrio de un remís chocó contra un poste de luz en Villa Mitre

[Imagen ilustrativa]

Tras el alerta al Sistema de Emergencias 911 llegó la policía, agentes de tránsito y una ambulancia del Samec.

El conductor iba solo en el remís y afirmó espontáneamente que había perdido el control del vehículo un Chevrolet Classic.

Se le realizó un test de alcoholemia, que dio positivo con 1,63 gramos de alcohol en sangre.

Le retuvieron la licencia de conducir y el vehículo, por tratarse de un transporte impropio de pasajeros.

El conductor resultó ileso, pero los daños materiales fueron significativos.

“Es grave conducir bajo los efectos del alcohol, pero al tratarse de un trabajador de transporte de pasajeros la situación puede ser peor”, explicó a esta emisora una fuente informativa.

Ahora habrá que ver si surge otra derivación y su consecuencia laboral, desde el punto de vista del área de aplicación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).