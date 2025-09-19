 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El conductor ebrio de un remís chocó contra un poste de luz en Villa Mitre

El accidente ocurrió hoy en horas de la madrugada en Avenida de las Américas y Artigas.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Tras el alerta al Sistema de Emergencias 911 llegó la policía, agentes de tránsito y una ambulancia del Samec. 

El conductor iba solo en el remís y afirmó espontáneamente que había perdido el control del vehículo un Chevrolet Classic. 

Se le realizó un test de alcoholemia, que dio positivo con 1,63 gramos de alcohol en sangre. 

Le retuvieron la licencia de conducir y el vehículo, por tratarse de un transporte impropio de pasajeros. 

El conductor resultó ileso, pero los daños materiales fueron significativos. 

“Es grave conducir bajo los efectos del alcohol, pero al tratarse de un trabajador de transporte de pasajeros la situación puede ser peor”, explicó a esta emisora una fuente informativa. 

Ahora habrá que ver si surge otra derivación y su consecuencia laboral, desde el punto de vista del área de aplicación de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). 

 

AM840

FM96.9

