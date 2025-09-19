Ofrecen 5 millones de pesos para quien ayude a encontrar a Rosmery Aramayo

La denuncia fue radicada por su pareja, quien luego fue detenido, al igual que un hijo en común de 21 años.

La fiscalía de Tartagal investiga un posible homicidio calificado por el vínculo y género.

Se descubrió que el hombre había salido con ella en su camioneta y regresó solo.

Las pruebas sugieren que Rosmery pudo haber sido arrojada al río.

Ante la falta de avances, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que ayude a encontrar sus restos.

Esta oferta fue publicada en el boletín oficial y los interesados pueden llamar al número 134 para aportar datos.