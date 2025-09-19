 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Ofrecen 5 millones de pesos para quien ayude a encontrar a Rosmery Aramayo

La mujer, de 51 años, fue reportada como desaparecida el 17 de enero pasado y el caso sigue sin resolución. Buscan su cuerpo.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La denuncia fue radicada por su pareja, quien luego fue detenido, al igual que un hijo en común de 21 años.

La fiscalía de Tartagal investiga un posible homicidio calificado por el vínculo y género. 

Se descubrió que el hombre había salido con ella en su camioneta y regresó solo. 

Las pruebas sugieren que Rosmery pudo haber sido arrojada al río. 

Ante la falta de avances, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que ayude a encontrar sus restos. 

Esta oferta fue publicada en el boletín oficial y los interesados pueden llamar al número 134 para aportar datos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO