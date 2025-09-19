Más de 30 emprendedores originarios venderán sus artesanías en la feria Potencia Salta

En total habrá 1100 puestos de ventas con patio gastronómico, patio de juegos para niños, espectáculos y presentación de libros.

Cabe recordar que la Feria Potencia se realizará en el Centro de Convenciones de Limache hoy de 17 a 22 horas. El sábado y el domingo el horario será de 10 a 22 horas.

La entrada es totalmente libre y gratuita.