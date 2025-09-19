 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Más de 30 emprendedores originarios venderán sus artesanías en la feria Potencia Salta

La Delegación de Asuntos Indígenas coordinó la participación de emprendedores de comunidades del norte provincial.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En total habrá 1100 puestos de ventas con patio gastronómico, patio de juegos para niños, espectáculos y presentación de libros.

Cabe recordar que la Feria Potencia se realizará en el Centro de Convenciones de Limache hoy de 17 a 22 horas. El sábado y el domingo el horario será de 10 a 22 horas. 

La entrada es totalmente libre y gratuita. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

