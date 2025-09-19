Más de 30 emprendedores originarios venderán sus artesanías en la feria Potencia Salta
La Delegación de Asuntos Indígenas coordinó la participación de emprendedores de comunidades del norte provincial.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
En total habrá 1100 puestos de ventas con patio gastronómico, patio de juegos para niños, espectáculos y presentación de libros.
Cabe recordar que la Feria Potencia se realizará en el Centro de Convenciones de Limache hoy de 17 a 22 horas. El sábado y el domingo el horario será de 10 a 22 horas.
La entrada es totalmente libre y gratuita.