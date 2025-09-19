 imagen

Esta tarde comienza la Feria Potencia Salta 2025

Abrirá sus puertas desde las 17:00 en el Centro de Convenciones Salta. Participarán 1100 emprendedores, 400 de ellos del interior provincial, quienes desplegarán todo su talento en esta gran vidriera de innovación y desarrollo.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

La actividad se extenderá hasta la medianoche, mientras que el fin de semana (sábado y domingo) podrá disfrutarse de manera continua desde las 10:00 hasta las 22:00, con permanencia en el predio hasta las 24 hs.

Contará con más de 120 food trucks; espacios de juegos infantiles; la presentación de un libro y una destacada programación artística. 

La entrada es libre y gratuita para todo el público; el estacionamiento será un bono contribución a beneficio de la Fundación HOPe.

