 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Residencias de salud: Senado aprobó proyecto para revertir el déficit de profesionales

La iniciativa apunta a fortalecer la formación de profesionales en especialidades críticas para hospitales y centros de salud. La norma vuelve a Diputados para su revisión.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Además, se plantea la elaboración de un proyecto para declarar la emergencia sanitaria ante el déficit de médicos en el interior provincial.

Advierten que la provincia dejó de recibir más de 600 millones de pesos por la caída de diversos programas nacionales.

En la sesión de este jueves de la Cámara Alta se aprobó el proyecto. El mismo volvió a la Cámara de Diputados como cámara de origen, para su revisión.

Cabe recordar que el proyecto tuvo una serie de modificaciones respecto del aprobado por los Diputados.

Se propone crear un sistema integral de residencias médicas y de profesionales del equipo de salud. Para ello establece un régimen formativo-laboral con remuneración, dedicación exclusiva, estándares de calidad académica y mecanismos de evaluación continua. 

Las residencias podrán desarrollarse tanto en establecimientos públicos como privados y se dividen en básicas (para profesionales recién graduados) y postbásicas (para especialización avanzada).

Uno de los ejes centrales del texto es la obligatoriedad de una rotación final en el interior provincial al concluir la residencia, como forma de garantizar presencia profesional en zonas postergadas. 

También se contempla un sistema de incentivos para fomentar la elección de especialidades críticas y se faculta al Ministerio a definir cupos, sedes y convenios, según las necesidades sanitarias reales de la provincia.

El legislador por San Martín, senador Manuel Pailler, destacó que en el tratamiento de la ley participaron colegios profesionales de la salud, la jefatura del Programa de Residencias y gerentes de hospitales.

Pailler destacó además el encuentro que mantuvieron los senadores con el ministro de salud de la provincia hace varios días.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO