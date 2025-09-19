 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Muerte violenta en Tartagal: Investigan el asesinato de un hombre de 65 años

El hombre fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda de Barrio San Roque, ubicada en calle Cornejo, de la ciudad norteña.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El miércoles pasado los vecinos alertaron a la policía sobre un olor nauseabundo proveniente de una casa. 

Al llegar, los uniformados confirmaron la presencia de un cuerpo en el interior. Se trataba de un hombre de 65 años quien vivía solo. 

La vivienda estaba cerrada con llave desde adentro, lo que genera muchas preguntas a los investigadores. 

La autopsia reveló que murió por un shock hipovolémico debido a múltiples heridas de arma blanca. 

Hasta el momento no hay detenidos, pero se investiga si el agresor era alguien cercano a la víctima. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO