Muerte violenta en Tartagal: Investigan el asesinato de un hombre de 65 años

El miércoles pasado los vecinos alertaron a la policía sobre un olor nauseabundo proveniente de una casa.

Al llegar, los uniformados confirmaron la presencia de un cuerpo en el interior. Se trataba de un hombre de 65 años quien vivía solo.

La vivienda estaba cerrada con llave desde adentro, lo que genera muchas preguntas a los investigadores.

La autopsia reveló que murió por un shock hipovolémico debido a múltiples heridas de arma blanca.

Hasta el momento no hay detenidos, pero se investiga si el agresor era alguien cercano a la víctima.