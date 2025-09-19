La Universidad de la Tercera Edad eligió su rey y su reina

Así lo comentó Susana Tessio, directora del centro de capacitación.

El evento se asemeja a una fiesta de la secundaria, con profesores apoyando a sus grupos y las hinchadas por los cursos, dijo.

Hubo 41 candidatas a reina y 9 candidatos a rey, evidenciando el creciente interés masculino en mostrar sus cualidades.

Tessio recordó por otra parte los cursos preferidos de las personas de la tercera edad.