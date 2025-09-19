 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Universidad de la Tercera Edad eligió su rey y su reina

En medio de un marco colorido y de algarabía, estudiantes y docentes de la UNATE recibieron hoy a la primavera.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

Así lo comentó Susana Tessio, directora del centro de capacitación.

El evento se asemeja a una fiesta de la secundaria, con profesores apoyando a sus grupos y las hinchadas por los cursos, dijo.

Hubo 41 candidatas a reina y 9 candidatos a rey, evidenciando el creciente interés masculino en mostrar sus cualidades.

Tessio recordó por otra parte los cursos preferidos de las personas de la tercera edad.

