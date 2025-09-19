El presidente, Javier Milei, brinda un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en donde se refirió al escenario económico y lo vinculó con las elecciones legislativas. "El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país", sostuvo el mandatario sobre el indicador que ya roza los 1.500 puntos básicos.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”, señaló el mandatario desde el Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, institución que celebra su 125° aniversario.

“Violar la restricción del presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante como llegó la gente la idea de ”no hay plata”. Todos lo padecemos regularmente y a la Argentina eso no le fue barato, haber violado sistemáticamente la restricción del presupuesto”, apuntó Milei en calidad de invitado principal, en un escenario que ya había visitado en diciembre del año pasado, durante la inauguración del nuevo edificio de la entidad.

En esta oportunidad, el mandatario concurrió acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

“Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”, dijo el mandatario en otro tramo de su discurso.

En tanto, por la tarde, el Presidente se trasladará al Parque Sarmiento, donde encabezará su primer acto de campaña en la provincia junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). Bajo los lemas “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena”, Milei compartirá escenario con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba, y otros postulantes de la lista libertaria.