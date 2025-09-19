En agosto se hicieron más de 450 estudios en el camión oncológico de la provincia

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante agosto, en diferentes departamentos del norte provincial, en General José de San Martin, Rivadavia y Orán. También estuvo presente en la Feria de la Salud en la Ciudad de Salta.

Las prácticas se llevaron a cabo en los municipios de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, Mosconi, Morrillos, Embarcación, Hipólito Yrigoyen.

Durante el mes, se realizaron 458 estudios. De ellos, 363 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 95 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino.

Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.

Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social pueden hacerlo en un hospital público o el camión oncológico.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, “desde la gestión, seguimos fortaleciendo las políticas de prevención mediante acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, con el objetivo de garantizar el acceso a estudios que salvan vidas”.