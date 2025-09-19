 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

En agosto se hicieron más de 450 estudios en el camión oncológico de la provincia

En la unidad se realizaron 363 mamografías y 95 Papanicolaou, exámenes que permiten detectar precozmente el cáncer de mama y el de cérvix. 

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante agosto, en diferentes departamentos del norte provincial, en General José de San Martin, Rivadavia y Orán. También estuvo presente en la Feria de la Salud en la Ciudad de Salta.

Las prácticas se llevaron a cabo en los municipios de Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, Mosconi, Morrillos, Embarcación, Hipólito Yrigoyen.

Durante el mes, se realizaron 458 estudios. De ellos, 363 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 95 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino.

Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.

Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social pueden hacerlo en un hospital público o el camión oncológico.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, “desde la gestión, seguimos fortaleciendo las políticas de prevención mediante acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, con el objetivo de garantizar el acceso a estudios que salvan vidas”.

