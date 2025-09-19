El Móvil del Registro Civil llega al CIC de Unión para un operativo de identificación

Nuevamente, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia trabajan en forma articulada para ayudar a los vecinos. El móvil del Registro Civil estará este lunes 22 y martes 23 de septiembre en las instalaciones del CIC “Nuestra Señora del Carmen” de barrio Unión.

Los vecinos interesados podrán acercarse hasta Mza 357A Lote 1 – Av. Armada Argentina esquina calle José M. Mirau. A partir de las 9 de la mañana se entregarán los números para la atención por orden de llegada.

Los trámites que se podrán hacer son: nuevos ejemplares del DNI, cambio de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

Desde la Coordinación General de Relaciones Comunitarias, indicaron que los vecinos que deseen conocer un poco más sobre la actividad podrán solicitar información al 3872266246.