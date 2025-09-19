 imagen

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

El Móvil del Registro Civil llega al CIC de Unión para un operativo de identificación

Los vecinos que necesiten realizar nuevos ejemplares del DNI, efectuar cambio de domicilio y otras gestiones, podrán hacerlo en el Centro Integrador Comunitario de zona norte. La fecha es el lunes 22 y martes 23. Más información en el nro: 3872266246. 

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

Nuevamente, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia trabajan en forma articulada para ayudar a los vecinos. El móvil del Registro Civil estará este lunes 22 y martes 23 de septiembre en las instalaciones del CIC “Nuestra Señora del Carmen” de barrio Unión.

Los vecinos interesados podrán acercarse hasta Mza 357A Lote 1 – Av. Armada Argentina esquina  calle José M. Mirau. A partir de las 9 de la mañana se entregarán los números para la atención por orden de llegada.

Los trámites que se podrán hacer son: nuevos ejemplares del DNI, cambio de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

Desde la Coordinación General de Relaciones Comunitarias, indicaron que los vecinos que deseen conocer un poco más sobre la actividad podrán solicitar información al 3872266246.

