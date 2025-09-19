Impulsaron desde Seguridad, el arte urbano en murales como herramienta de sensibilización

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, participó de la jornada de concientización y sensibilización sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, coordinada por la Dirección General de Prevención de Drogas y la Dirección de Relaciones con la Comunidad ,desarrollada en el Parque de la Familia, de la zona sureste de la ciudad bajo el lema “ Construye sueños, No Adicciones”.

Avellaneda, resaltó la importante labor preventiva que se realiza en ese sector de la capital, haciendo un abordaje integral multidisciplinario donde confluyen distintas acciones que involucran a toda la comunidad.

Mediante jornadas articuladas con distintos organismos provinciales se impulsaron actividades para el desarrollo del arte urbano con la intervención de jóvenes y docentes del Centro Polivalente de Arte, quienes a través del dibujo en murales, potenciaron la iniciativa que busca poner en valor los espacios públicos.

Se trabajó en las tribunas ubicadas en uno de los sectores recreativos de la zona sureste, llevando el claro mensaje preventivo ante el consumo problemático de sustancias psicoactivas.

En el sector deportivo, se instalaron stands informativos de las distintas áreas de docencia de la Policía Rural y Ambiental, Caballería, División Canes, entre otros

También participó el equipo de la Dirección Motoristas de Emergencia Policial, y los integrantes de la Policía Comunitaria

Compartieron la jornada de prevención, la Directora de Relaciones con la Comunidad, Susana Miño, la encargada del Área Territorial del Parque de la Familia, Candelaria Ramallo, autoridades policiales de la zona, organizaciones intermedias, alumnos de instituciones educativas y vecinos en general.