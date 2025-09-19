 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

El anexo del mercado San Miguel recibe la primavera con una feria de plantas y flores

Los puesteros del edificio ubicado en el Pje. Miramar 433 ofrecen ofertas especiales de plantines y artículos de jardinería. Los vecinos también pueden encontrar macetas, bolsas de abono y tierra y semillas, entre otros productos. 

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

En pleno corazón de la ciudad, el mercado San Miguel en su Anexo de Pasaje Miramar 433, invita a salteños y turistas a conocer la feria de plantines, flores, plantas y artículos de jardinería, que ofrece precios especiales para esta primavera.

Además de las plantas, los pequeños viveros ofrecen tierra, sustratos y abonos especialmente seleccionados para cada necesidad, garantizando que cada especie pueda crecer fuerte y saludable. Una propuesta ideal para quienes buscan dar un toque especial a su jardín, donde también encontrarán macetas de distintos tamaños, accesorios decorativos y recomendaciones personalizadas.

Como siempre, lo que más se destaca es la calidez de quienes atienden, porque no solo venden plantas, y plantines para implantar; sino que comparten consejos, experiencias y secretos para que cada cliente pueda llevarse a casa mucho más que un producto.

Precios:

Rosas blancas $10.000 la planta

Rosas amarillas $10.000 la planta

Rosas matizadas $10.000 la planta

Santa Rita $4.000 el plantín

Jazmín de arroz $7.000 la planta

Hiedras rosadas $3.000 el plantín

Hiedras matizadas $3.000 el plantín

Hiedras lilas $3.000 el plantín

Hiedras blancas $3.000 el plantín

Fresias perfumadas $3.000 el plantín

Geranio rosa $5.000 el plantín

Geranio bordó $5.000 el plantín

Geranio matizado $5.000 el plantín

Bromelia importada $20.000 planta

Jazmín paraguayo $15.000 la planta

Lengua de suegra $10.000 la planta

Retama amarilla sphaerocarpa $10.000 la planta

Corona de novia $10.000 la planta

Lilium, llamadas azucenas o lirios $6.000 y dos por $10.000

Rosa del desierto $12.000 la planta

Cactus $1.000 a $5.000 plantines

Conejito o Boca de Dragón $1.000 el plantín

Petunias $1.000 el plantín

Azaleas y rododendros $12.000 y 15.000 la planta

Además, podrán encontrar macetas desde $3.000 a $15.000 según el tamaño, tierra para abono bolsas chicas $2.000 y con sustratos $10.000, semillas de verduras y hortalizas $2.000.

