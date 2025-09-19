El anexo del mercado San Miguel recibe la primavera con una feria de plantas y flores

En pleno corazón de la ciudad, el mercado San Miguel en su Anexo de Pasaje Miramar 433, invita a salteños y turistas a conocer la feria de plantines, flores, plantas y artículos de jardinería, que ofrece precios especiales para esta primavera.

Además de las plantas, los pequeños viveros ofrecen tierra, sustratos y abonos especialmente seleccionados para cada necesidad, garantizando que cada especie pueda crecer fuerte y saludable. Una propuesta ideal para quienes buscan dar un toque especial a su jardín, donde también encontrarán macetas de distintos tamaños, accesorios decorativos y recomendaciones personalizadas.

Como siempre, lo que más se destaca es la calidez de quienes atienden, porque no solo venden plantas, y plantines para implantar; sino que comparten consejos, experiencias y secretos para que cada cliente pueda llevarse a casa mucho más que un producto.

Precios:

Rosas blancas $10.000 la planta

Rosas amarillas $10.000 la planta

Rosas matizadas $10.000 la planta

Santa Rita $4.000 el plantín

Jazmín de arroz $7.000 la planta

Hiedras rosadas $3.000 el plantín

Hiedras matizadas $3.000 el plantín

Hiedras lilas $3.000 el plantín

Hiedras blancas $3.000 el plantín

Fresias perfumadas $3.000 el plantín

Geranio rosa $5.000 el plantín

Geranio bordó $5.000 el plantín

Geranio matizado $5.000 el plantín

Bromelia importada $20.000 planta

Jazmín paraguayo $15.000 la planta

Lengua de suegra $10.000 la planta

Retama amarilla sphaerocarpa $10.000 la planta

Corona de novia $10.000 la planta

Lilium, llamadas azucenas o lirios $6.000 y dos por $10.000

Rosa del desierto $12.000 la planta

Cactus $1.000 a $5.000 plantines

Conejito o Boca de Dragón $1.000 el plantín

Petunias $1.000 el plantín

Azaleas y rododendros $12.000 y 15.000 la planta

Además, podrán encontrar macetas desde $3.000 a $15.000 según el tamaño, tierra para abono bolsas chicas $2.000 y con sustratos $10.000, semillas de verduras y hortalizas $2.000.