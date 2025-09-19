El anexo del mercado San Miguel recibe la primavera con una feria de plantas y flores
Los puesteros del edificio ubicado en el Pje. Miramar 433 ofrecen ofertas especiales de plantines y artículos de jardinería. Los vecinos también pueden encontrar macetas, bolsas de abono y tierra y semillas, entre otros productos.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
En pleno corazón de la ciudad, el mercado San Miguel en su Anexo de Pasaje Miramar 433, invita a salteños y turistas a conocer la feria de plantines, flores, plantas y artículos de jardinería, que ofrece precios especiales para esta primavera.
Además de las plantas, los pequeños viveros ofrecen tierra, sustratos y abonos especialmente seleccionados para cada necesidad, garantizando que cada especie pueda crecer fuerte y saludable. Una propuesta ideal para quienes buscan dar un toque especial a su jardín, donde también encontrarán macetas de distintos tamaños, accesorios decorativos y recomendaciones personalizadas.
Como siempre, lo que más se destaca es la calidez de quienes atienden, porque no solo venden plantas, y plantines para implantar; sino que comparten consejos, experiencias y secretos para que cada cliente pueda llevarse a casa mucho más que un producto.
Precios:
Rosas blancas $10.000 la planta
Rosas amarillas $10.000 la planta
Rosas matizadas $10.000 la planta
Santa Rita $4.000 el plantín
Jazmín de arroz $7.000 la planta
Hiedras rosadas $3.000 el plantín
Hiedras matizadas $3.000 el plantín
Hiedras lilas $3.000 el plantín
Hiedras blancas $3.000 el plantín
Fresias perfumadas $3.000 el plantín
Geranio rosa $5.000 el plantín
Geranio bordó $5.000 el plantín
Geranio matizado $5.000 el plantín
Bromelia importada $20.000 planta
Jazmín paraguayo $15.000 la planta
Lengua de suegra $10.000 la planta
Retama amarilla sphaerocarpa $10.000 la planta
Corona de novia $10.000 la planta
Lilium, llamadas azucenas o lirios $6.000 y dos por $10.000
Rosa del desierto $12.000 la planta
Cactus $1.000 a $5.000 plantines
Conejito o Boca de Dragón $1.000 el plantín
Petunias $1.000 el plantín
Azaleas y rododendros $12.000 y 15.000 la planta
Además, podrán encontrar macetas desde $3.000 a $15.000 según el tamaño, tierra para abono bolsas chicas $2.000 y con sustratos $10.000, semillas de verduras y hortalizas $2.000.