Comenzó el pago del programa Intercosecha

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo informa que hoy viernes 19 de septiembre empezó el pago del programa Intercosecha.

El haber corresponde a la tercera cuota del sector vid y cuarta del sector tabaco rural. Se abonan todas las terminaciones de D.N.I. Es importante recordar que la ayuda económica no remunerativa tiene la finalidad de asistir a los obreros del campo que se encuentren inactivos durante el período estacional.

Los interesados podrán efectuar consultas en la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, en la oficina ubicada en calle Pedernera 273, de lunes a viernes de 8 a 14. También, llamando al 0387-4329395 o vía correo electrónico a http://trabajorural.empleo@hotmail.com