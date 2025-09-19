 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Comenzó el pago del programa Intercosecha

Hoy inició el pago del programa para los sectores vid y tabaco rural, según las terminaciones de los documentos nacionales de identidad. 

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo informa que hoy viernes 19 de septiembre empezó el pago del programa Intercosecha.

El haber corresponde a la tercera cuota del sector vid y cuarta del sector tabaco rural. Se abonan todas las terminaciones de D.N.I. Es importante recordar que la ayuda económica no remunerativa tiene la finalidad de asistir a los obreros del campo que se encuentren inactivos durante el período estacional.

Los interesados podrán efectuar consultas en la Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, en la oficina ubicada en calle Pedernera 273, de lunes a viernes de 8 a 14. También, llamando al 0387-4329395 o vía correo electrónico a http://trabajorural.empleo@hotmail.com 

