Durante la Fiesta del Milagro se instalaron más de 200 luminarias
La Municipalidad colocó nuevos postes y artefactos en diversos sectores, como en el parque San Martín y el circuito de la procesión en honor a los Santos Patronos. Estas obras permanecerán para brindar mayor seguridad a la comunidad.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
La Municipalidad realizó diversas obras eléctricas durante la fiesta del Milagro, particularmente en los lugares de mayor afluencia de personas, tanto en la feria como para la novena y la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Las acciones que se realizaron fueron las siguientes:
· Armado e instalación de 68 tableros monofásicos y trifásicos (para las bajadas de suministro eléctrico)
· Colocación de 120 postes de madera de 9 metros con destino a ampliación de iluminación
· Instalación de 206 luminarias led de 70 watts y 105 watts
· Tendido de 6420 metros de red de alumbrado público y alimentación de tableros
· Colocación de 5 luces led de 70 watts en calle mendoza
· Colocación de 8 luces y reflectores en av. yrigoyen
· Asistimos a más de 600 feriantes
· Vallado de zonas de peligro – riesgo eléctrico
· Inspección y recorrido de cuadrillas durante la totalidad del evento (antes – durante – después)
· Recambio de 40 reflectores en el predio en general
· Solicitud e instalación de 9 medidores de alumbrado público
· Retiro y ordenamiento de más de 7000 metros de cables en desuso por el recorrido de las imágenes en procesión
· Guardia permanente en atención a situaciones emergentes
Es importante destacar que, estas obras permanecerán en los lugares mencionados y brindarán mayor seguridad a los vecinos que se trasladen por dichas zonas.