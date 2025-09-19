 imagen

Durante la Fiesta del Milagro se instalaron más de 200 luminarias

La Municipalidad colocó nuevos postes y artefactos en diversos sectores, como en el parque San Martín y el circuito de la procesión en honor a los Santos Patronos. Estas obras permanecerán para brindar mayor seguridad a la comunidad. 

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad realizó diversas obras eléctricas durante la fiesta del Milagro, particularmente en los lugares de mayor afluencia de personas, tanto en la feria como para la novena y la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Las acciones que se realizaron fueron las siguientes:

· Armado e instalación de 68 tableros monofásicos y trifásicos (para las bajadas de suministro eléctrico)

· Colocación de 120 postes de madera de 9 metros con destino a ampliación de iluminación

· Instalación de 206 luminarias led de 70 watts y 105 watts

· Tendido de 6420 metros de red de alumbrado público y alimentación de tableros

· Colocación de 5 luces led de 70 watts en calle mendoza

· Colocación de 8 luces y reflectores en av. yrigoyen

· Asistimos a más de 600 feriantes

· Vallado de zonas de peligro – riesgo eléctrico

· Inspección y recorrido de cuadrillas durante la totalidad del evento (antes – durante – después)

· Recambio de 40 reflectores en el predio en general

· Solicitud e instalación de 9 medidores de alumbrado público

· Retiro y ordenamiento de más de 7000 metros de cables en desuso por el recorrido de las imágenes en procesión

· Guardia permanente en atención a situaciones emergentes

Es importante destacar que, estas obras permanecerán en los lugares mencionados y brindarán mayor seguridad a los vecinos que se trasladen por dichas zonas.

AM840

FM96.9

