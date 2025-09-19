La Municipalidad trabaja en diversos frentes de obras de repavimentación

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad se encuentra trabajando en diversos frentes de obras mediante tareas de repavimentación con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

Actualmente los trabajos se están desarrollando en los siguientes lugares:

*Av. Bicentenario entre Aniceto Latorre y O’ Higgins

*Av. Roberto Romero al 3.500

*Deán Funes entre Aniceto Latorre y O’ Higgins



Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo, por lo que es fundamental evitar circular antes de tiempo para prevenir hundimientos o deformaciones.