Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

La Municipalidad trabaja en diversos frentes de obras de repavimentación

Actualmente las tareas se están desarrollando en la Av. Bicentenario, la Av. Romero y en Deán Funes al 1.100. Se solicita a los conductores circular con precaución debido a la presencia de maquinarias y operarios, y respetar las indicaciones.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad se encuentra trabajando en diversos frentes de obras mediante tareas de repavimentación con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

Actualmente los trabajos se están desarrollando en los siguientes lugares:

*Av. Bicentenario entre Aniceto Latorre y O’ Higgins
*Av. Roberto Romero al 3.500
*Deán Funes entre Aniceto Latorre y O’ Higgins
 
Es importante destacar que, al tratarse de asfalto, el tránsito es habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo, por lo que es fundamental evitar circular antes de tiempo para prevenir hundimientos o deformaciones.

