 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Más de 100 profesionales del NOA se capacitaron en hipertensión arterial

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública Federico Mangione. Hubo paneles, mesas de debate y temáticas actuales vinculadas al abordaje integral de esa enfermedad cardiovascular.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El evento fue organizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) distrito NOA, y reunió a especialistas de distintas disciplinas vinculadas al abordaje de esa enfermedad crónica.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien valoró el trabajo que se lleva adelante en la provincia en el área cardiovascular y destacó el rol de SAFESA, la historia clínica digital única, como herramienta para mejorar la atención y salvar vidas.

 “Estuvimos en el Salar de Pocitos, en plena Puna salteña, y un camionero que había sido medicado por hipertensión en el hospital de General Güemes se detuvo por un fuerte dolor de cabeza. Al controlarle los signos vitales, detectamos que tenía la presión alta. Al ingresar su número de documento en SAFESA, vimos la medicación que le habían indicado, se la suministramos y logramos estabilizarlo. Le salvamos la vida gracias a esa información disponible”, explicó el funcionario.

La capacitación incluyó mesas redondas y paneles con expertos, donde se abordaron temas como hipertensión en la mujer, en el embarazo, durante la menopausia, con enfermedades inflamatorias, la función endotelial, hipertensión arterial de difícil y resistente, entre otros.

 También se presentó el nuevo consenso 2025 sobre metas tensionales, y se realizaron talleres prácticos sobre mediciones ambulatorias, incluyendo el monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA).

Además, hubo un espacio destinado al rol de la enfermería en el manejo de la hipertensión arterial.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO