Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

El anfi "Cuchi" Leguizamón se viste de cajas y coplas para la elección de "La ÑUSTA 2025"

El domingo 21 de septiembre, desde las 15 hasta las 21 horas, se realizará este encuentro cultural con entrada libre y gratuita, organizado por la Asociación Civil UNAY. Se elegirá a la mejor coplera.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

El domingo 21 de septiembre el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón del parque San Martín, se colmará de coplas y tradición para elegir a la Reina de la Copla 2025, en un evento abierto a toda la comunidad.

En su 6ta edición es organizado por la Asociación Civil UNAY, bajo la dirección de su presidenta Luisa Camino, originaria de los pagos de San Marcos de Trigo Huaico, Santa Victoria Oeste.

La jornada se extenderá de 15 a 21 horas y contará con la participación de copleras de distintas edades, entrada libre y gratuita.

La elección se dividirá en tres categorías: niñas (de 5 a 15 años), jóvenes (de 15 a 29 años) y adultos (sin límite de edad). Todas las interesadas podrán inscribirse el mismo día, al llegar al anfiteatro.

Un jurado será el encargado de coronar a las “Ñustas” que representarán con orgullo llevando las tonadas de los pagos a diferentes encuentros, festivales a nivel local, regional y nacional.  Se reconoce así el talento, la fuerza interpretativa y el valor cultural de esta expresión popular.

 

AM840

FM96.9

