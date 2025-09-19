 imagen

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Se reconoció a la Virgen de Luján como "Comandante Generala" de la Gendarmería Nacional

El Gobierno a través del Decreto 675/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso otorgar a la patrona del cuerpo de seguridad el máximo grado en la categoría de Personal Superior.

Argentina

19 / 09 / 2025

 

El Gobierno nacional oficializó este viernes el reconocimiento de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, como "Comandante Generala" de la Gendarmería Nacional Argentina, según lo establece el Decreto 675/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

La medida se fundamenta en la "arraigadísima devoción" a la Virgen de Luján por parte del personal superior y subalterno de la fuerza, y en el hecho de que "no hay elemento de la Gendarmería Nacional que no tenga entronizada y no sea venerada una imagen suya", según se detalla en los considerandos del decreto.

La resolución recuerda que en 1958 la Santa Sede proclamó el patronazgo de la Virgen María sobre las Fuerzas Armadas argentinas y que en 1975, a pedido del entonces director nacional de Gendarmería, fue declarada oficialmente patrona del cuerpo bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján.

El texto también señala que las Fuerzas Armadas han distinguido históricamente a sus santos patronos con el máximo grado de la categoría de Personal Superior, por lo que resultaba necesario otorgar a la Virgen de Luján la jerarquía de Comandante Generala dentro de la Gendarmería Nacional.

El artículo 2 del decreto instruye al jefe de la fuerza a adoptar "las medidas necesarias relativas a la entronización y honores militares pertinentes".

Fuente: Ámbito.com

