Se vienen las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía

Por primera vez, Salta será anfitriona de las 32° Olimpiadas Nacionales y 30° Internacionales de los Círculos de Oficiales de Policía, un encuentro de gran magnitud que reunirá a más de 1500 participantes de distintas provincias argentinas y de países vecinos. El acto inaugural se realizará el lunes 22 de septiembre a las 18:30 horas, en el Monumento a Güemes, marco simbólico de la identidad y la historia salteña.

Durante una semana, se disputarán competencias en 18 disciplinas deportivas como fútbol, básquet, vóley, natación, maratón y tiro, entre otras. Los escenarios deportivos serán: Estadio Delmi, Microestadio, gimnasio de la Secretaría de Deportes, Pista de Atletismo del Legado Güemes, Estadio Padre Ernesto Martearena, predio La Loma, natatorio de la UCASAL, Parque del Bicentenario, Complejo Verbum, canchas de UCASAL, Club El Círculo, Tiro Federal, Club de Bochas “Río Segundo”, Peña “El Quita Penas”, predio de Gimnasia y Tiro Altos de Medeiros y Dique Cabra Corral.

Estas olimpiadas, organizadas anualmente por la Federación de Círculos Oficiales de Policía de la República Argentina, tienen como objetivo fomentar la unión, la camaradería y fortalecer la identidad institucional a través del deporte, la cultura y la integración social.

El Gobierno provincial acompaña este acontecimiento que potencia la provincia; promueve actividades de alcance nacional e internacional y refuerza lazos de fraternidad entre todos los participantes