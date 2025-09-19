 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Se vienen las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía

La provincia de Salta recibe por primera vez a delegaciones de todo el país junto a representaciones de Uruguay y Paraguay. Más de 1500 participantes competirán en 18 disciplinas deportivas durante una semana, consolidando a Salta como sede de un evento histórico.

19 / 09 / 2025

 

Por primera vez, Salta será anfitriona de las 32° Olimpiadas Nacionales y 30° Internacionales de los Círculos de Oficiales de Policía, un encuentro de gran magnitud que reunirá a más de 1500 participantes de distintas provincias argentinas y de países vecinos. El acto inaugural se realizará el lunes 22 de septiembre a las 18:30 horas, en el Monumento a Güemes, marco simbólico de la identidad y la historia salteña.

Durante una semana, se disputarán competencias en 18 disciplinas deportivas como fútbol, básquet, vóley, natación, maratón y tiro, entre otras. Los escenarios deportivos serán: Estadio Delmi, Microestadio, gimnasio de la Secretaría de Deportes, Pista de Atletismo del Legado Güemes, Estadio Padre Ernesto Martearena, predio La Loma, natatorio de la UCASAL, Parque del Bicentenario, Complejo Verbum, canchas de UCASAL, Club El Círculo, Tiro Federal, Club de Bochas “Río Segundo”, Peña “El Quita Penas”, predio de Gimnasia y Tiro Altos de Medeiros y Dique Cabra Corral.

Estas olimpiadas, organizadas anualmente por la Federación de Círculos Oficiales de Policía de la República Argentina, tienen como objetivo fomentar la unión, la camaradería y fortalecer la identidad institucional a través del deporte, la cultura y la integración social.

El Gobierno provincial acompaña este acontecimiento que potencia la provincia; promueve  actividades de alcance nacional e internacional y refuerza lazos de fraternidad entre todos los participantes

