Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Se entregaron 125 escrituras de viviendas a familias de zona sudeste

Hoy se efectuó un acto en el Distrito Cultural Dino Saluzzi en el que se regularizó la situación dominial de familias de los barrios La Paz, Solidaridad, Democracia y Primera Junta. Estuvo presente el intendente, Emiliano Durand, junto a otras autoridades municipales y provinciales.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad continúa trabajando de manera incansable para organizar y ordenar la ciudad y ayudar a los salteños a resolver diferentes situaciones.

En ese marco, esta mañana, a través de un acto en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia regularizaron la situación dominial de 125 familias de zona sudeste.

Recibieron las escrituras de sus viviendas vecinos de los barrios La Paz, Solidaridad, Primera Junta y Democracia.

Estuvo presente, el intendente, Emiliano Durand; el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral; y la secretaria de Tierras y Bienes, Silvina Abilés.

“Esto es muy importante y vamos a seguir haciéndolo en conjunto con la provincia. Próximamente entregaremos alrededor de 300 escrituras de diferentes barrios”, dijo Carral.

Mientras que Abilés remarcó la seguridad que le brinda a una familia contar con los papeles de sus hogares, ya que de esta manera gozan de diferentes beneficios.

“Estoy muy contenta, hace 28 años esperaba este momento. Agradezco la gestión de la Municipalidad y al intendente por realizar esto”, dijo Sandra, una vecina de barrio Solidaridad.

En tanto, Susana y Juan, de Primera Junta y Leonardo, de Solidaridad, opinaron de la misma manera y no dudaron en mostrar su emoción por llegar al final de este largo proceso.

