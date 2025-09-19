Se entregaron 125 escrituras de viviendas a familias de zona sudeste

La Municipalidad continúa trabajando de manera incansable para organizar y ordenar la ciudad y ayudar a los salteños a resolver diferentes situaciones.

En ese marco, esta mañana, a través de un acto en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia regularizaron la situación dominial de 125 familias de zona sudeste.

Recibieron las escrituras de sus viviendas vecinos de los barrios La Paz, Solidaridad, Primera Junta y Democracia.

Estuvo presente, el intendente, Emiliano Durand; el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral; y la secretaria de Tierras y Bienes, Silvina Abilés.

“Esto es muy importante y vamos a seguir haciéndolo en conjunto con la provincia. Próximamente entregaremos alrededor de 300 escrituras de diferentes barrios”, dijo Carral.

Mientras que Abilés remarcó la seguridad que le brinda a una familia contar con los papeles de sus hogares, ya que de esta manera gozan de diferentes beneficios.

“Estoy muy contenta, hace 28 años esperaba este momento. Agradezco la gestión de la Municipalidad y al intendente por realizar esto”, dijo Sandra, una vecina de barrio Solidaridad.

En tanto, Susana y Juan, de Primera Junta y Leonardo, de Solidaridad, opinaron de la misma manera y no dudaron en mostrar su emoción por llegar al final de este largo proceso.