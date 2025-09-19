 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudad

Se registraron dos focos ígneos que fueron extinguidos y se realizaron tareas de enfriamiento en la zona afectada.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Subsecretaría de Defensa Civil, intervino con los brigadistas forestales, en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde

El Director de Operaciones de Defensa Civil, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad, Matías Garrone supervisó el despliegue de los equipos de ataque rápido y de las unidades de lucha contra el fuego en la zona del barrio El Retiro y en las cercanías al Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”.

Fue un trabajo conjunto con personal de la Brigada Forestal, Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios “Martín Albarracín”. Controlaron dos focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados que alcanzaron las 40 hectáreas.

La alerta ingresó por un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.

AM840

FM96.9

