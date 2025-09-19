Accidente fatal en la ruta 68 a la altura de Osma: un colectivo chocó con un auto

Un violento accidente vial se produjo este viernes en la ruta 68 entre Osma y río Viñaco, en el departamento de La Viña, cuando un colectivo de larga distancia y un auto particular impactaron de frente. Uno de los ocupantes del vehículo más pequeños falleció y los familiares de la víctima culparon al chófer del colectivo.

Ofuscados, los ocupantes del automóvil indicaron que la ambulancia "demoró muchísimo en llegar y ahí está tirado como un perro. Es negligencia de la ambulancia. ¿Cómo no van a llegar a tiempo? Y estos salen impunes".

Después se dirigieron hacia donde estaba el conductor del colectivo y le gritaron "es tu muerte, es tuya. Ojalá te pudras en la cárcel".

A raiz del accidente, media calzada se encontraba fuera de circulación y había congestión vehicular en la zona.

Fuente: El Tribuno