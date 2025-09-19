 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Accidente fatal en la ruta 68 a la altura de Osma: un colectivo chocó con un auto

El siniestro ocurrió esta tarde cuando ambos vehículos impactaron. Además de denunciar la tardanza de una ambulancia al lugar, los integrantes del automóvil dijeron que el conductor del colectivo iba con el celular en la mano.

Salta Hoy

19 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un violento accidente vial se produjo este viernes en la ruta 68 entre Osma y río Viñaco, en el departamento de La Viña, cuando un colectivo de larga distancia y un auto particular impactaron de frente. Uno de los ocupantes del vehículo más pequeños falleció y los familiares de la víctima culparon al chófer del colectivo.

Ofuscados, los ocupantes del automóvil indicaron que la ambulancia "demoró muchísimo en llegar y ahí está tirado como un perro. Es negligencia de la ambulancia. ¿Cómo no van a llegar a tiempo? Y estos salen impunes".

Después se dirigieron hacia donde estaba el conductor del colectivo y le gritaron "es tu muerte, es tuya. Ojalá te pudras en la cárcel".

A raiz del accidente, media calzada se encontraba fuera de circulación y había congestión vehicular en la zona.

Fuente: El Tribuno

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO