Accidente fatal en la ruta 68 a la altura de Osma: un colectivo chocó con un auto
El siniestro ocurrió esta tarde cuando ambos vehículos impactaron. Además de denunciar la tardanza de una ambulancia al lugar, los integrantes del automóvil dijeron que el conductor del colectivo iba con el celular en la mano.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
Un violento accidente vial se produjo este viernes en la ruta 68 entre Osma y río Viñaco, en el departamento de La Viña, cuando un colectivo de larga distancia y un auto particular impactaron de frente. Uno de los ocupantes del vehículo más pequeños falleció y los familiares de la víctima culparon al chófer del colectivo.
Ofuscados, los ocupantes del automóvil indicaron que la ambulancia "demoró muchísimo en llegar y ahí está tirado como un perro. Es negligencia de la ambulancia. ¿Cómo no van a llegar a tiempo? Y estos salen impunes".
Después se dirigieron hacia donde estaba el conductor del colectivo y le gritaron "es tu muerte, es tuya. Ojalá te pudras en la cárcel".
A raiz del accidente, media calzada se encontraba fuera de circulación y había congestión vehicular en la zona.
Fuente: El Tribuno