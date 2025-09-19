Misa en acción de gracias al Señor y Virgen del Milagro

Con la presencia de Monseñor Mario A. Cargnello, este domingo 21 de septiembre a las 19 horas se realizará la misa de acción de gracias en la Iglesia Catedral Basílica, Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro.

"Hemos vivido un nuevo Milagro y cada corazón lo sabe. El Señor y su Madre buena, han pasado por cada vida y tejieron encuentros y sembraron esperanza. Son motivos para orar por todos, y particularmente por aquellos que contribuyeron de diversas maneras para que este acontecimiento de fe sea posible".