Misa en acción de gracias al Señor y Virgen del Milagro
Luego de haber vivido la festividad del Milagro 2025, este domingo 21 de septiembre se realizara la misa en acción de gracias a nuestro santos patronos.
Salta Hoy
19 / 09 / 2025
Con la presencia de Monseñor Mario A. Cargnello, este domingo 21 de septiembre a las 19 horas se realizará la misa de acción de gracias en la Iglesia Catedral Basílica, Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro.
"Hemos vivido un nuevo Milagro y cada corazón lo sabe. El Señor y su Madre buena, han pasado por cada vida y tejieron encuentros y sembraron esperanza. Son motivos para orar por todos, y particularmente por aquellos que contribuyeron de diversas maneras para que este acontecimiento de fe sea posible".